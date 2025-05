Anticiclone africano alla riscossa | sole e caldo per il ponte del 2 giugno

L'anticiclone africano conquista l'Italia e promette un ponte del 2 giugno all'insegna del sole e delle temperature estive. Arezzo e la Toscana si preparano a festeggiare con cieli sereni e giornate ideali per gite all'aperto. Un'opportunitĂ imperdibile per godere della bellezza del nostro territorio e riscoprire il piacere di vivere all'aria aperta! Non lasciarti sfuggire questi momenti di libertĂ prima dell'arrivo dell'estate!

Bel tempo e caldo estivo a Arezzo e in tutta la Toscana per il ponte del 2 giugno. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, infatti, l'anticiclone è in fase di espansione favorendo condizioni di stabilità e bel tempo in tutta la regione, con clima tipicamente estivo.

Previsioni meteo ponte 2 giugno 2025: caldo intenso, temporali al Nord e sale lo Stress Index

Il ponte del 2 giugno 2025 si preannuncia rovente! Con temperature in aumento e temporali al nord, l'afa farĂ sentire il suo peso, contribuendo a un aumento dello stress index.

Anticiclone africano sempre più potente: in Sardegna quasi 40 gradi. L’esperto avverte: «Attenti al sole di giugno»

Da msn.com: Nei prossimi giorni innalzamento delle temperature. Il picco nell’Oristanese. Tedici: «Proteggetevi, falso che i raggi “bruciano” la pelle solo a luglio e agosto» ...

