Annullato oltre un termine ragionevole il permesso di costruire | quella casa non è abusiva

La recente sentenza del Cgars riaccende il dibattito sul tema dell'abusivismo edilizio e della tutela dei diritti dei cittadini. Annullare un permesso di costruire sei anni dopo la sua concessione solleva interrogativi sulla certezza del diritto e sulla sicurezza degli investimenti nel settore immobiliare. La proprietaria, ora protetta dalla legge, rappresenta una vittoria per chi crede in un'urbanistica sostenibile e giusta. Un caso che invita a riflettere sulla lentezza della burocrazia!

L'annullamento in autotutela del permesso di costruire è stato fatto oltre un termine ragionevole: non entro i 18 mesi, così per come previsto dalla normativa allora vigente, ma dopo sei anni. Ed è per questo motivo che il Cgars ha annullato il provvedimento. La proprietaria della costruzione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Annullato oltre un termine ragionevole il permesso di costruire: quella casa non è abusiva

