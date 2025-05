Anime supera game of thrones e breaking bad su imdb | scopri di più

L'anime sta conquistando il mondo! Con il suo recente trionfo su IMDb, superando titoli iconici come Game of Thrones e Breaking Bad, è chiaro che stiamo assistendo a un cambiamento epocale nel panorama dell'intrattenimento. La crescente accessibilità sulle piattaforme digitali e la passione della community hanno dato vita a un vero e proprio "anime boom". Scopri quali storie e personaggi stanno facendo impazzire gli spettatori di ogni età!

Il fenomeno dell’anime sta vivendo una crescita esponenziale a livello globale, superando le aspettative di molti appassionati e analisti del settore. La diffusione su piattaforme digitali e la condivisione di opinioni tra gli utenti hanno contribuito a mettere in luce i successi di alcune serie, tra cui spicca One Piece. Questa lunga saga, tratta dal manga di Eiichiro Oda, ha iniziato la sua trasmissione nel 1999 e conta attualmente oltre 1.100 episodi dedicati alle avventure dei Pirati di Cappello di Paglia guidati da Monkey D. Luffy. La sua popolarità non si limita più al Giappone, ma si estende a tutto il mondo, affermandosi come uno degli anime più riconoscibili e seguiti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Anime supera game of thrones e breaking bad su imdb: scopri di più

L’anime conquista i giovani: supera bts e pedro pascal secondo la gen z

L'anime sta conquistando sempre più giovani, superando persino BTS e Pedro Pascal tra la Generazione Z.

L'anime è stato scritto da Ryuu King, famoso per Dragon Ball Super. I disegni dei personaggi sono stati realizzati da Takahiro Umehara di Claymare e Beyblade. L'anime racconta la storia di Makoto, un ...