Animare le immagini con la AI | Honor lancia la linea 400

Honor rivoluziona il mondo della fotografia con i suoi nuovi modelli 400 e 400 Pro, dotati di un'innovativa intelligenza artificiale che trasforma le immagini in opere dinamiche. In un'epoca in cui l'arte visiva è sempre più al centro della comunicazione, questa tecnologia non solo cattura momenti, ma li rende vivi. Scopri come la tua creatività può prendere vita con un semplice tocco!

Milano, 31 mag. (askanews) - Una fotografia ancora più potenziata, grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, per rendere viva ogni immagine. Honor, con li nuovi modelli 400 e 400 Pro, ha lanciato sul mercato una funzionalità che permette di animare ogni fotografia grazie all'AI Honor Image Engine e alla collaborazione con Google Cloud. "Honor 400 e 400 Pro - ha detto ad askanews Lisa Boscardin, Trainer Manager di Honor - portano una tecnologia esclusiva che si chiama Da immagine a video. Quindi in qualsiasi foto che noi andiamo a realizzare da qualsiasi foto che possiamo anche avere nella nostra galleria, magicamente gli potremo dare movimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Animare le immagini con la AI: Honor lancia la linea 400

