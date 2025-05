Anguissa ritorna il richiamo dell’Arabia | l’Al-Qadisiyya ci prova il Napoli alza il muro

Il richiamo dell'Arabia si fa sentire per Anguissa, con l'Al-Qadisiyya pronta a fare la sua mossa. Ma il Napoli, forte di ambizioni elevate, non sembra intenzionato a cederlo. In un calcio in cui le offerte milionarie scuotono le gerarchie, il club partenopeo difende i propri gioielli. Riuscirà il Napoli a mantenere il suo centrocampista chiave? Scopriamo insieme come questa vicenda si inserisce nel mercato sempre più agguerrito.

Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa torna al centro delle attenzioni di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Cerca Video su questo argomento: Anguissa Ritorna Richiamo Dell Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anguissa, è tornato il richiamo degli arabi. Per il Napoli con 20 milioni può partire (Corsport). 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Anguissa, ritorna il richiamo dell’Arabia: l’Al-Qadisiyya ci prova, il Napoli alza il muro

Scrive forzazzurri.net: ForzAzzurri.net - Anguissa, ritorna il richiamo dell’Arabia: l’Al-Qadisiyya ci prova, il Napoli alza il muro Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa torna al centro delle ...

Anguissa, è tornato il richiamo degli arabi. Per il Napoli con 20 milioni può partire (Corsport)

Come scrive ilnapolista.it: Anguissa in Arabia? L’epilogo è tutto da scoprire. Stavolta a fare sul serio è l’Al-Qadisiyya. Il Napoli non farà sconti ...

Pagina 0 | Calciomercato Napoli, Anguissa ha un prezzo: l'obiettivo per il centrocampo è Frattesi

Secondo corrieredellosport.it: Frank nel mirino dell’Al-Qadisiyya ma gli azzurri non faranno sconti: vogliono 20 milioni. L’interista la prima idea, Lobotka in bilico ...