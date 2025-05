Anguissa è tornato il richiamo degli arabi Per il Napoli con 20 milioni può partire Corsport

Anguissa è nel mirino dei club arabi e il Napoli potrebbe dire addio a un pilastro per 20 milioni. Dopo un anno ricco di successi, la tentazione saudita torna a farsi sentire. Questo non è solo un affare, ma segna un trend crescente: i calciatori europei sono sempre più attratti da contratti faraonici in Medio Oriente. Riuscirà il Napoli a resistere a questa sirena? La sua partenza potrebbe cambiare le sorti del campionato!

Anguissa potrebbe essere al passo d’addio. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: S’è fatto un giro lungo un anno e ora è ritornato il richiamo dell’Arabia Saudita per Anguissa. Il centrocampista di Conte già la scorsa estate non aveva finto disinteresse per la corte dalla Saudi Pro League. Fu l’allenatore, appena arrivato, a frenarlo. Lo riteneva uno dei pilastri su cui rifondare il Napoli. Ora, lo stesso pressing, torna a palesarsi. L’epilogo è tutto da scoprire. Stavolta a fare sul serio è l’Al-Qadisiyya. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Anguissa, è tornato il richiamo degli arabi. Per il Napoli con 20 milioni può partire (Corsport)

