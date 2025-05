Anguissa-Arabia | Conte dice no il piano per trattenerlo a Napoli | Esclusiva

Il futuro di Frank Anguissa è al centro di un acceso dibattito. L'Arabia Saudita ha messo sul piatto un'offerta allettante, ma Antonio Conte non ci sta e considera il camerunese fondamentale per il Napoli. Questo episodio si inserisce in un trend crescente: i club europei devono affrontare la concorrenza sempre più agguerrita dei fondi sauditi. Riuscirà il Napoli a resistere alle sirene del mercato? La risposta potrebbe segnare il destino della squadra!

Una ricca offerta dall'Arabia Saudita per Frank Anguissa c'è, ed è concreta. Ma c'è anche la ferma opposizione di Antonio Conte. Secondo quanto appreso in esclusiva da napolissimo.it, il tecnico del Napoli ha messo un veto sulla possibile cessione del centrocampista camerunese, considerato un pilastro del suo progetto tecnico. Il giocatore, reduce da una stagione in cui ha confermato la sua importanza, mostrando anche una crescita in fase offensiva sotto la guida di Conte, è finito nel mirino dell' Al-Qadisiyya. Ma il mister ha le idee chiare.

Gazzetta dello Sport: “Napoli, i centrocampisti che segnano più degli attaccanti: McTominay e Anguissa trascinano Conte”

Nel Napoli di Antonio Conte, i centrocampisti stanno scrivendo pagine di storia, superando persino gli attaccanti in fatto di gol.

