Angolano | Sostegno a Bitetti solo se impegno pubblico su nostre proposte

A Taranto, l'assemblea pubblica ha acceso i riflettori su un tema cruciale: il sostegno a Bitetti è legato all'impegno su proposte concrete. Il Vicepresidente Mario Turco ha sottolineato l'importanza della partecipazione attiva dei cittadini in un momento storico in cui la politica locale può davvero cambiare il corso della città. Riuscirà Taranto a trovare una nuova voce per risollevare le sue sorti? La risposta è nelle mani di tutti noi.

Tarantini Time Quotidiano “Ieri sera a Taranto si è svolta un’assemblea pubblica ai Giardini Virgilio, alla presenza del Vicepresidente Mario Turco e del coordinatore regionale Leonardo Donno, insieme a tantissimi cittadini, nostri iscritti e candidati, che si sono espressi in merito al prossimo ballottaggio. Nel corso dell’incontro è emersa la volontà dei partecipanti di continuare il percorso iniziato dal M5S che ha ottenuto un risultato straordinario frutto di coerenza e credibilità, un 11% che ci spinge a dare seguito ai nostri temi proposti in campagna elettorale, che riteniamo fondamentali per la città. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Angolano: “Sostegno a Bitetti solo se impegno pubblico su nostre proposte”

Ballottaggio a Taranto, ufficiale l'apparentamento nel centrodestra per Tacente. Bitetti-M5s, intesa solo sui grandi temi ma niente accordi

Si legge su msn.com: Apparentamento ufficiale nel centrodestra che converge su Francesco Tacente. Sostengo del M5s a Piero Bitetti sui grandi temi ma niente accordi ufficiali o ingressi nel governo cittadino.

Taranto al ballottaggio tra Bitetti e Tacente, al via alleanze

Segnala msn.com: Alle loro spalle, il candidato del centrodestra Luca Lazzaro, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Pli, si è fermato al 19,40%, mentre Annagrazia Angolano del Movimento 5 ...

Taranto, Piero Bitetti attende i 5Stelle: verso l’intesa Tacente-Lazzaro

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: TARANTO - Pontieri al lavoro, in entrambi gli schieramenti, in vista del ballottaggio dell’8 e 9 giugno prossimi. Quelle in corso sono ore frenetiche per il candidato sindaco del centrosinistra al Com ...