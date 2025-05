Angiolina Jolie compie 50 anni La carriera e la vita di un' icona che venne anche scartata dagli 883

Il 4 giugno Angelina Jolie festeggerà il suo 50° compleanno, un traguardo che segna un’icona del cinema e dei diritti umani. Curiosamente, la star non è sempre stata nei riflettori: fu scartata dal celebre film "Jolly Blue" degli 883. Oggi, però, i suoi successi raccontano di resilienza e trasformazione. Un esempio che dimostra come ogni rifiuto possa aprire nuove strade verso la grandezza. La sua storia è un invito a non arrendersi mai

Cannes 2025: Angelina Jolie torna sul red carpet dopo 18 anni

Angelina Jolie ha fatto un clamoroso ritorno sul red carpet del Festival di Cannes dopo diciotto anni di assenza, sorprendendo i fan e i media.

