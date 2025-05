Angelina Mango commossa per la dedica di Jovanotti | Prendi il tempo che ti serve

Angelina Mango non ha potuto trattenere le lacrime quando Jovanotti le ha dedicato un momento speciale durante il suo tour. Un gesto che non solo celebra l'amicizia tra artisti, ma evidenzia anche il potere della solidarietà nella musica. In un'epoca in cui il supporto reciproco è fondamentale, queste parole risuonano come un invito a coltivare relazioni autentiche. E tu, quanto tempo dedichi ai tuoi amici?

(Adnkronos) – "Che emozione gigante, il tuo cuore è gigante". Con queste parole Angelina Mango ha ringraziato Jovanotti che ieri sera, venerdì 30 maggio, durante la penultima tappa del suo tour Palajova 2025 a Bologna, le ha dedicato dal palco parole di affetto e stima definendola "grande amica" e "giovane collega". "È un po' di .

Angelina Mango lancia la moda del cappellino crochet perfetto per l’estate

Angelina Mango lancia il trend del cappellino crochet, l'accessorio estivo ideale per ogni look da spiaggia.

