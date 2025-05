Angelina Jolie compie 50 anni | una carriera tra cinema e attivismo

Angelina Jolie compie 50 anni, un traguardo che celebra non solo una carriera straordinaria, ma anche un impegno instancabile nel sociale. Da icona del cinema a voce per i diritti umani, la sua influenza supera il mondo dello spettacolo. In un’epoca in cui l’impatto delle star si estende oltre il red carpet, Jolie dimostra che l'arte può essere uno strumento di cambiamento. Un esempio da seguire per le nuove generazioni!

Il 4 giugno 2025, Angelina Jolie festeggia il suo 50° compleanno, confermandosi una delle attrici piĂą amate e influenti del panorama internazionale. Dalla sua interpretazione in Ragazze interrotte al ruolo di Lara Croft, fino alla magnetica Malefica, Jolie ha saputo conquistare il pubblico con talento e carisma. Oltre al successo sul grande schermo, l’attrice si è distinta per il suo impegno umanitario, viaggiando in zone di guerra e sostenendo cause legate ai diritti umani e alla tutela della biodiversitĂ . Nel 2014, ha ricevuto l’ Oscar Premio umanitario Jean Hersholt per il suo lavoro a favore dei rifugiati e delle vittime di conflitti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Angelina Jolie compie 50 anni: una carriera tra cinema e attivismo

Aimee Lou Wood e Angelina Jolie insieme nel film Anxious People di Marc Forster

Aimee Lou Wood e Angelina Jolie si uniscono nel cast dell’adattamento cinematografico di *Anxious People*, diretto da Marc Forster.

Cerca Video su questo argomento: Angelina Jolie Compie 50 Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Eastwood, Jolie e Curtis: compleanni hollywoodiani festeggiati con un film; Vela, De Preposulo: Dalla foto di mio padre al brand Italia, perchĂ© punto su SailGp; Formula 1 , oggi qualifiche del Gp di Spagna: orario e dove vederle; Bezzecchi trionfa nella MotoGp in Gran Bretagna, out Quartararo-Bagnaia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Angiolina Jolie compie 50 anni. La carriera e la vita di un'icona che venne anche scartata dagli 883

Riporta msn.com: Angelina Jolie compie 50 anni. Considerata tra le attrici più affascinanti e talentuose del panorama internazionale, ha saputo trasformare ogni tappa della sua esistenza in un gesto di emancipazione e ...

Angelina Jolie compie 50 anni, dal film mancato con gli 883 a icona mondiale

msn.com scrive: Nel 2000 ha vinto il suo primo Oscar per 'Ragazze interrotte' di James Mangold, ambientato negli Anni 60 in un ospedale psichiatrico. Jolie aveva solo 23 anni quando ha prestato il volto a Lisa Rowe, ...

Angelina jolie compie 50 anni tra cinema, impegni umanitari e ruoli iconici

Riporta gaeta.it: Angelina Jolie, nata a Los Angeles nel 1975, celebra i 50 anni con una carriera tra cinema, regia e impegno umanitario in Cambogia, Pakistan e Siria, oltre a un importante attivismo sociale.