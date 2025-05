Angelina Jolie compie 50 anni dal film mancato con gli 883 a icona mondiale

Oggi Angelina Jolie festeggia 50 anni, un traguardo che segna non solo la sua carriera ma anche una vita dedicata all'emancipazione e all'impegno sociale. Da "Ragazze Interrotte" a icona globale, ha saputo ispirare generazioni. In un'epoca in cui il potere femminile continua a crescere, il suo esempio brilla come un faro. Non dimentichiamo che il suo simbolismo va oltre il cinema: è un manifesto di libertà e determinazione.

(Adnkronos) – Compie 50 anni una tra le attrici più apprezzate e belle del mondo. Angelina Jolie ha saputo trasformare ogni momento della sua vita in un atto di emancipazione e continua a 'dettare legge' fuori e sui red carpet. Sullo schermo è stata una 'ragazza interrotta' ma anche la leggendaria eroina dei videogiochi Lara .

Aimee Lou Wood e Angelina Jolie insieme nel film Anxious People di Marc Forster

Aimee Lou Wood e Angelina Jolie si uniscono nel cast dell’adattamento cinematografico di *Anxious People*, diretto da Marc Forster.

Angelina Jolie, nata a Los Angeles nel 1975, celebra i 50 anni con una carriera tra cinema, regia e impegno umanitario in Cambogia, Pakistan e Siria, oltre a un importante attivismo sociale.

