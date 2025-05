Aneddoti e storie di inclusione Giovanni Alberigi protagonista a I Giovedì letterari di Fornoli

Giovanni Alberigi ha incantato il pubblico di Fornoli con le sue storie di inclusione, chiudendo in bellezza la rassegna "I Giovedì Letterari". Questo evento, che celebra la letteratura come strumento di connessione sociale, rispecchia un trend crescente: la cultura come veicolo di integrazione. La partecipazione attiva di autorità e cittadini dimostra quanto sia fondamentale unire le comunità attraverso la narrazione. Scopri perché queste storie meritano di essere raccontate!

FORNOLI Chiusura alla grande della rassegna " I Giovedì Letterari ", il format ideato dai giornalisti Marco Nicoli (La Nazione) e Andrea Cosimini (La Gazzetta del Serchio) con il patrocinio del comune di Bagni di Lucca e il sostegno della cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo. Un pubblico eccezionale, con tante autorità e tanti cittadini, fra cui moltissimi di Corsagna, che hanno assiepato fino all’inverosimile la sala parrocchiale di Fornoli per assistere alla presentazione del libro di Giovanni Alberigi "Un uomo una valle un paese", scritto a quattro mani con Andrea Cosimini. L’assessora Priscilla Valentino, che ha sostenuto fin dall’inizio la rassegna, ha portato il saluto dell’amministrazione comunale di Bagni di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aneddoti e storie di inclusione. Giovanni Alberigi protagonista a “I Giovedì letterari“ di Fornoli

I “Giovedì letterari“: "La vera inclusione". L’impegno di Alberigi

Domani sera alle 21, i Giovedì Letterari, con il patrocinio del Comune di Bagni di Lucca e il supporto della Cooperativa Solidarietà e Sviluppo, concludono la rassegna dedicata all’inclusione.

