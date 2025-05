Andrea Sempio intercettazione-choc | Perché Michele si è impiccato?

Un nuovo capitolo si apre nel mistero di Chiara Poggi, con le rivelazioni choc di Andrea Sempio. Le intercettazioni svelano non solo la sua inquietante connessione con l'omicidio, ma anche il dramma personale di Michele, che si è tolto la vita. In un'epoca in cui la salute mentale viene finalmente al centro del dibattito pubblico, queste parole ci invitano a riflettere sul peso delle relazioni tossiche e dei segreti inconfessabili. Un’occasione unica per indagare la ps

"Michele si è impiccato, perché si è impiccato? Che tutte le ca**ate le abbiamo fatte insieme dai zero ai diciotto anni.": Andrea Sempio, nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco nel 2007, lo avrebbe detto parlando da solo nella sua auto, intercettato da una cimice nel 2017, quando si riaprì una prima volta l’indagine nei suoi confronti. Nessuno, però, come riporta Repubblica, avrebbe trascritto le sue parole. Ci si sarebbe limitati a farne un riassunto in un brogliaccio. Il Michele cui si riferisce Sempio nell'intercettazione sarebbe invece un suo amico di infanzia, che si tolse la vita impiccandosi nel 2016. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, intercettazione-choc: "Perché Michele si è impiccato?"

Cerca Video su questo argomento: Andrea Sempio Intercettazione Choc Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Perché l'alibi di Andrea Sempio rischia di saltare, il nodo dei messaggi di sua madre all'ex vigile del fuoco; Chiara Poggi e Alberto Stasi, le foto sparite: tutto torna? | .it; Il prete, i romeni e il ricatto sessuale. Spunta pure un'altra pista a Garlasco; Garlasco, ho pedinato Andrea Sempio: chi è davvero | .it. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Garlasco, “sullo scontrino abbiamo cannato”. Ecco le intercettazioni choc: ora Sempio trema

Scrive iltempo.it: A discutere con il padre delle versioni contrastanti su quell’alibi fornito per l’orario del delitto di Chiara Poggi è Andrea Sempio ... L’intercettazione inedita che Il Tempo vi propone ...

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio e il Dna: non è l’unica traccia che segue la Procura

Si legge su panorama.it: Le scarpe, le impronte, le chiamate sospette, l’intercettazione choc con il ... E’ arrivato il giorno dell’esame del DNA per Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso con ignoti ...

Delitto di Garlasco, l’intercettazione tra Andrea Sempio e il padre: ”Sullo scontrino abbiamo cannato”

Da panorama.it: Un’intercettazione ambientale tra Andrea Sempio e suo padre rivela gravi contraddizioni nel suo alibi sull’omicidio di Chiara Poggi Un dialogo tra padre e figlio, registrato dai carabinieri ...