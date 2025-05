Andrea Pinamonti | futuro incerto tra Sassuolo e Genoa in Serie A

Il futuro di Andrea Pinamonti si fa sempre più nebuloso, oscillando tra il Sassuolo e il Genoa. Un paradosso per un attaccante che ha già dimostrato il suo valore, superando le dieci reti in tre delle ultime quattro stagioni. In un calcio che premia la continuità, la sua situazione dimostra quanto possa essere volatile il destino di un calciatore. Riuscirà a trovare la giusta stabilità e riprendersi il posto da protagonista?

Non è un ‘caso’, e magari nemmeno lo diventa, ma certo è un paradosso, quello di Andrea Pinamonti, centravanti di proprietà neroverde che per la terza volta – in quattro stagioni – è andato in doppia cifra in serie A. La prima nel 202122, ad Empoli: dalla Toscana arrivò – via Inter – in neroverde sulla scorta di 13 gol segnati in 36 gare e con le stimmate dell’acquisto più costoso di sempre – 20 milioni, cui aggiungere ingaggio da 2 milioni l’anno – dei neroverdi, e nel biennio 202224 il sui lo ha comunque fatto, con traguardo della doppia cifra raggiunto anche la scorsa stagione. Che in B, uno così, non ci potesse stare, era palese: ecco allora il Sassuolo che retrocede ma Pinamonti che resta in A: va a Genova, sponda rossoblu, in prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Andrea Pinamonti: futuro incerto tra Sassuolo e Genoa in Serie A

Andrea Pinamonti, protagonista in campo con una doppietta all’Atalanta e ormai autore di 50 reti in Serie A, si trova nel vivo di un futuro incerto tra Genoa e Sassuolo.

Segnala ilrestodelcarlino.it: Pinamonti, dopo una stagione in prestito al Genoa, potrebbe tornare al Sassuolo o essere ceduto nel calciomercato.

Scrive msn.com: La doppietta che ha segnato all’Atalanta gli ha permesso di raggiungere la doppia cifra – terza volta nelle ultime quattro stagioni – e il ragguardevole bottino di 50 gol nella massima serie. Detta co ...

Si legge su informazione.it: Advertising Pinamonti osservato speciale del Bologna per il reparto offensivo Il Bologna continua a lavorare sottotraccia per rafforzare il proprio organico in vista della prossima stagione in Serie A ...