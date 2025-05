Andrea Bocelli 30 – The Celebration streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata replica

Questa sera, il palcoscenico di Canale 5 si illumina per “Andrea Bocelli 30 – The Celebration”. Un evento imperdibile che non solo celebra la straordinaria carriera del tenore, ma incarna anche un trend crescente: la riscoperta della musica classica da parte delle nuove generazioni. Non perdere l'occasione di rivivere emozioni uniche, mentre Bocelli ci guida in un viaggio sonoro senza tempo. Sintonizzati stasera alle 21.20!

Questa sera, sabato 31 maggio 2025, su Canale 5 in prima visione dalle 21.20 va in onda in replica la seconda puntata di Andrea Bocelli 30 – The Celebration, un concerto evento in due serate per celebrare i 30 anni di carriera del grande tenore. Un traguardo importante che l'artista ha scelto di festeggiare in grande stile, con la famiglia e tanti amici, nella significativa location del Teatro del Silenzio a Lajatico (in Toscana), sua città natale. Ecco dove vedere Andrea Bocelli 30 in tv e in streaming.

