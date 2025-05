Andrea Bocelli 30 - The Celebration | questa sera su Canale 5 il secondo appuntamento

Questa sera non perdere il secondo appuntamento con "Andrea Bocelli 30 - The Celebration" su Canale 5! Un evento che celebra tre decenni di emozioni e musica senza tempo, in un momento in cui la musica dal vivo sta vivendo una nuova rinascita. Scopri i segreti dietro le sue performance straordinarie e lasciati trasportare dalle sue note evocative. Sarà un viaggio indimenticabile!

Secondo appuntamento con Andrea Bocelli 30 - The Celebration - oggi, sabato 31 maggio, in prima serata su Canale5.

Andrea Bocelli: «Con Pavarotti ci fu una lite pazzesca, ci incontrammo a Pesaro. I miei figli non sono dei raccomandati. Mia moglie Veronica? Non mi lascia mai da solo»

Andrea Bocelli, celebre tenore, ricorda un episodio di tensione con Pavarotti a Pesaro. Sottolinea con orgoglio che i suoi figli non sono raccomandati e che la moglie Veronica è sempre al suo fianco.

