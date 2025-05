Andrea Bocelli 30 – The Celebration | ospiti e scaletta della seconda serata evento in replica su Canale 5

Questa sera, Canale 5 riporta in scena la magia di "Andrea Bocelli 30 - The Celebration". Un evento che non è solo un concerto, ma una vera e propria festa della musica, con star del calibro di Laura Pausini e Russell Crowe. In un'epoca in cui la musica dal vivo sta vivendo una rinascita dopo anni di restrizioni, stasera potremmo assistere a momenti indimenticabili. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza unica!

Nel secondo appuntamento con Andrea Bocelli 30 - The Celebration, che Canale 5 aveva già trasmesso a dicembre, a esibirsi con il tenore toscano saranno, tra gli altri, Laura Pausini e Russell Crowe: chi sono gli altri ospiti Stasera su Canale 5 in prima serata Andrea Bocelli torna protagonista, come una settimana fa, con la seconda serata del concerto evento che ha celebrato i 30 anni di carriera del tenore. Quella che verrà trasmessa in questo ultimo sabato di maggio è naturalmente una replica dello speciale (registrato nel corso di 3 giorni, ma che conta in totale due puntate) che è stato registrato nel luglio 2024 al Teatro del Silenzio di Lajatico, la cittadina toscana in cui Bocelli è nato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Andrea Bocelli 30 – The Celebration: ospiti e scaletta della seconda serata evento, in replica su Canale 5

Garlasco, carabinieri a casa di Andrea Sempio: si cerca l'arma del delitto in un canale a Tromello. Perquisizioni anche dai genitori e da due amici. Sequestrati telefoni e pc

Un nuovo sviluppo nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. I carabinieri di Milano hanno effettuato un blitz a casa di Andrea Sempio, indagato per il caso avvenuto a Garlasco nel 2007.