Andrea Bocelli 30 – The Celebration | le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata replica

Questa sera, il talento di Andrea Bocelli torna a brillare su Canale 5 con la replica della seconda puntata di "Andrea Bocelli 30 – The Celebration". Riscopri le emozioni dei concerti indimenticabili dello scorso luglio, accompagnato da ospiti straordinari. Un evento che non solo celebra il suo percorso artistico, ma sottolinea anche l’importanza della musica nel legarci e nel farci sognare, proprio in un'epoca in cui abbiamo tutti bisogno di ottimismo. Non perderti questa magia!

Questa sera, 31 maggio 2025, in replica su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Andrea Bocelli 30 – The Celebration, lo show condotto da Michelle Hunziker che ripropone in due serate evento i concerti che si sono svolti lo scorso luglio nel Teatro del Silenzio a Lajatico (in Toscana) per celebrare i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. Un traguardo importante che l'artista ha scelto di festeggiare in grande stile, con la famiglia e tanti amici. Ecco le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti.

Andrea Bocelli: «Con Pavarotti ci fu una lite pazzesca, ci incontrammo a Pesaro. I miei figli non sono dei raccomandati. Mia moglie Veronica? Non mi lascia mai da solo»

Andrea Bocelli, celebre tenore, ricorda un episodio di tensione con Pavarotti a Pesaro. Sottolinea con orgoglio che i suoi figli non sono raccomandati e che la moglie Veronica è sempre al suo fianco.