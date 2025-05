Andrea Bocelli 30 | The Celebration le anticipazioni della seconda serata

Andrea Bocelli torna su Canale 5 con "30: The Celebration", un evento che celebra tre decenni di emozioni e successi. La seconda serata promette di essere un viaggio indimenticabile tra musica e ospiti straordinari, riflettendo un trend sempre più forte: la riscoperta della grande musica dal vivo in TV. Non perdere l'occasione di rivivere i momenti magici del tenore che ha fatto sognare intere generazioni!

Il tenore torna su Canale 5 con la replica della seconda parte del suo spettacolo, un evento musicale ricco di ospiti internazionali per celebrare i suoi 30 anni di carriera.

Andrea Bocelli: «Con Pavarotti ci fu una lite pazzesca, ci incontrammo a Pesaro. I miei figli non sono dei raccomandati. Mia moglie Veronica? Non mi lascia mai da solo»

Andrea Bocelli, celebre tenore, ricorda un episodio di tensione con Pavarotti a Pesaro. Sottolinea con orgoglio che i suoi figli non sono raccomandati e che la moglie Veronica è sempre al suo fianco.

Andrea Bocelli 30 - The Celebration: questa sera su Canale 5, il secondo appuntamento

Secondo appuntamento con Andrea Bocelli 30 - The Celebration - oggi, sabato 31 maggio, in prima serata su Canale5.

Andrea Bocelli 30: The Celebration, anticipazioni: dal duetto con Laura Pausini al toccante momento con Will Smith

Le anticipazioni della seconda serata del concerto evento del tenore per celebrare i trent'anni di carriera: sul palco tanti ospiti nazionali e internazionali.

Andrea Bocelli 30 – The Celebration: ospiti e scaletta della seconda serata evento, in replica su Canale 5

Stasera su Canale 5 in prima serata Andrea Bocelli torna protagonista, come una settimana fa, con la seconda serata del concerto evento che ha celebrato i 30 anni di carriera del tenore.