And just like that 3 su Sky è ciò di cui abbiamo bisogno per fuggire dalla realtà

"And Just Like That 3" su Sky è il rifugio perfetto per chi cerca una fuga dalla realtà. Con storie d'amore avvincenti, case da sogno e tacchi a spillo, il sequel di "Sex and the City" offre un'immersione in un mondo glamour e spensierato. In un'epoca in cui lo stress sembra dominare le nostre vite, questa serie rappresenta un momento di leggerezza: 45 minuti di pura evasione. Scopri perché non puoi perderla!

Il sequel di Sex and the City torna con una nuova stagione tra storie d'amore, case da sogno e tacchi a spillo. La serie con Sara Jessica Parker è leggera e senza pretese, l'ideale per chi vuole distrarsi anche solo per 45 minuti. Più di un motivo per vedere And just like that 3 in questa recensione.

