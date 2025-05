And Just Like That 3 | Carrie Miranda e Charlotte tra nuove sfide a NYC

Le amiche di New York tornano a farci sognare! Con il debutto della terza stagione di "And Just Like That" su Sky e Now, Carrie, Miranda e Charlotte affrontano nuove sfide, riflettendo le trasformazioni delle relazioni moderne. In un'epoca in cui l'amicizia femminile è più che mai centrale, le loro storie ci ricordano l'importanza di avere al nostro fianco chi ci capisce. Pronti a rivivere emozioni indimenticabili?

La terza stagione di And Just Like That debutterà oggi su Sky e in streaming su Now. La serie, creata da Michael Patrick King, continua l'eredità di Sex and the City portando nuovamente in primo piano le vite di personaggi emblematici e delle loro.

