Ancora scosse politiche a Figline Il segretario comunale si dimette

Figline vive un terremoto politico: Walter Verdi, segretario comunale PD, si dimette in un clima di crisi che continua a mietere vittime. Le dimissioni di figure chiave come Arianna Guarnieri e Silvia Fossati mettono in luce una fragilità nell’amministrazione Pianigiani. È un momento cruciale per il destino del territorio, dove la competenza sembra cedere il passo all'incertezza. Riuscirà il PD a rialzarsi? La risposta potrebbe cambiare le sorti della città .

Il nuovo corso dell’amministrazione Pianigiani miete vittime. Walter Verdi, segretario comunale Pd, si è dimesso. "Il bilancio politico con cui il PD esce da questa crisi è troppo pesante – dice -. Abbiamo perso assessori con competenze tecniche importanti come Arianna Guarnieri, ma anche capaci e stimati come Silvia Fossati, Dario Picchioni e Federico Cecoro, persone che meno di un anno fa avevano raccolto la fiducia e il mandato di centinaia di cittadini. La loro uscita dall’amministrazione rappresenta una ferita profonda per il nostro partito, ma anche per la credibilità del progetto costruito insieme". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ancora scosse politiche a Figline. Il segretario comunale si dimette

