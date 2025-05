Ancora due argenti europei per Marsaglia | Nei tuffi serve più testa che corpo

Due argenti straordinari per Marsaglia ai campionati europei di tuffi, un trionfo che sottolinea come in questo sport serva più testa che muscoli. La grazia e il coraggio si fondono in un volo che ricorda l'eleganza di un gabbiano. In un'epoca in cui il benessere mentale è al centro del dibattito, questi risultati ci invitano a riflettere sull'importanza di una preparazione interiore solida. Scopri perché la mente conta quanto il corpo!

Per Gianni Brera i tuffi sono “una disciplina”, “onorata dal coraggio e dalla grazia”, in cui “gli uomini”, ma anche le donne, “si ingegnano di mimare i gabbiani e qualsiasi altro uccello usi tuffarsi in picchiata per catturare un pesce a tutto becco”. Per Raffaele La Capria “il tuffo, diversamente da un racconto o un romanzo, una volta fatto scompare e questo senso di effimero è molto simile all’attimo fuggente che cogliamo nella vita”. Lorenzo Marsaglia non assomiglia a un gabbiano, né la sua carriera sembra così effimera e simile a un attimo fuggente. Romano, 28 anni, è reduce dagli ennesimi Europei, ad Antalya, in Turchia, in cui ha conquistato due medaglie d’argento, nel trampolino 1 metro e nel sincro trampolino 3 metri con Giovanni Tocci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ancora due argenti europei per Marsaglia: “Nei tuffi serve più testa che corpo”

