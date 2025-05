Ancona | Co mo Group pronto a investire nel futuro della società sportiva

L'Ancona si prepara a voltare pagina grazie a un potenziale investimento del Co.Mo Group, in un momento cruciale per il futuro della società sportiva. Mentre le trattative si intensificano, il clima di attesa avvolge i tifosi, desiderosi di rinascita e ambizioni rinnovate. Questo potrebbe segnare l'inizio di una nuova era, non solo per la squadra, ma per tutto il movimento calcistico marchigiano. Rimanete con noi per scoprire come si evolve questa storia!

La fumata da Palazzo del Popolo è grigia, ma da Roma, la prossima settimana, potrebbe essere bianca e l’ Ancona potrebbe finalmente vedere chiaro nel suo futuro. Ieri in tarda mattinata l’incontro in Comune tra Massimiliano Polci e Andrea Manciola, presidente e segretario dell’Ancona, e il sindaco Daniele Silvetti, circa tre quarti d’ora di confronto che hanno delineato cosa succederà nei prossimi giorni. Polci e Manciola, infatti, presentati dal sindaco, mercoledì prossimo a Roma si presenteranno nello studio legale dove opera il procuratore del gruppo imprenditoriale alberghiero intenzionato a rilevare l’Ancona, ma anche a fare investimenti in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona: Co. mo. Group pronto a investire nel futuro della società sportiva

Ancona Calcio: Incontri Decisivi per il Futuro della Società con Marconi al Centro

In un momento cruciale per il futuro dell'Ancona Calcio, Stefano Marconi torna al centro delle trattative.

