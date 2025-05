Anche Moody’s premia la Regione Schifani | Segnale positivo per gli investitori

Moody's premia la Regione Siciliana, elevando l'outlook da stabile a positivo. Un segnale incoraggiante per gli investitori, che dimostra come la crescita economica locale sia in sinergia con il trend di miglioramento del rating italiano. Questo riconoscimento potrebbe attrarre nuovi capitali e stimolare progetti innovativi in un territorio ricco di potenzialità. La Sicilia si conferma quindi un luogo strategico per investimenti futuri. Non perdere questa opportunità!

"Dopo il giudizio favorevole di Standard and Poor’s, arriva ora anche la conferma di Moody’s: la Regione Siciliana mantiene il rating “Baa3” con un miglioramento dell’outlook da stabile a positivo, in linea con quello assegnato al Governo italiano la scorsa settimana, riconoscendo così i legami. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Anche Moody’s premia la Regione, Schifani: "Segnale positivo per gli investitori"

Schifani: “Anche Moody’s premia la Regione siciliana”

Economia, anche Moody’s premia la Sicilia. Schifani: “Segnali positivi per gli investitori”

Moody’s migliora l’outlook della Regione Lazio. Rocca: Segnale di fiducia, avanti con determinazione

