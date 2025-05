Anche Lindsay Lohan si lancia nel mondo del beauty ma dobbiamo aspettare ancora un po’

Lindsay Lohan si prepara a conquistare il mondo della bellezza, un passo audace che la allinea con trend emergenti di celebrità imprenditrici. Mentre Rihanna e Selena Gomez hanno già rivoluzionato il panorama beauty, Lindsay promette di portare un tocco unico. Riuscirà a catturare l'attenzione dei fan? La curiosità cresce e l'attesa è palpabile: chissà quali sorprese ci riserverà! Restate sintonizzati, il suo marchio potrebbe essere il prossimo grande successo.

Lindsay Lohan è pronta a sorprendere ancora una volta, ma questa volta il palcoscenico non è quello di un set cinematografico. L'attrice, diventata celebre negli anni Duemila con film iconici come Mean Girls e Freaky Friday, sta preparando il lancio del suo personale marchio beauty. Una scelta che la avvicina ad altre celebri colleghe come Rihanna, Selena Gomez e Hailey Bieber, che negli ultimi anni hanno trasformato la loro immagine pubblica in veri e propri imperi nel mondo della cosmesi. Lindsay Lohan lancia un brand di bellezza: ecco cosa aspettarci dal nuovo celebrity beauty brand. Non sarà una linea nata in fretta.

