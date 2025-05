Anche la Regione multata per 50mila euro

La regione è stata multata per 50mila euro, ma il vero tema da cogliere è l'importanza della sicurezza informatica. In un'era in cui gli attacchi hacker sono in aumento, la trasparenza nelle procedure è fondamentale. Anche se non è stata violata la privacy dei dipendenti, la questione solleva interrogativi su come le istituzioni si preparano a proteggere dati sensibili. Un campanello d'allarme per tutti!

"Sia per quanto riguarda le procedure, sia per ciò che attiene alle tempistiche delle stesse, nessun intento di violare la privacy dei dipendenti che, peraltro, sia chiaro, non è mai stata violata. Ma la volontà, quella sì, di porre in essere tutte le precauzioni utili e necessarie contrastare, ad esempio, attacchi hacker o creare disservizi ai cittadini lombardi". Così, in una nota, Regione Lombardia commenta la sanzione ricevuta dal Garante per la Privacy, pari a 50.000 euro, a causa di inosservanze che avrebbero riguardato il modus operandi di Palazzo Lombardia. Nel dettaglio, il Garante ha contestato alla Regione di avere raccolto i log di navigazione Internet e i metadati delle e-mail dei dipendenti, operazioni che si possono eseguire solo davanti a specifiche condizioni e garanzie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anche la Regione multata per 50mila euro

