Anagni acciecato dalla gelosia fa diventare la vita della ex un incubo

Ad Anagni, la gelosia si trasforma in un incubo: un 31enne ha reso la vita della sua ex compagna un vero calvario. La situazione è degenerata al punto che sono stati i Carabinieri a intervenire, riportando la calma. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: la violenza psicologica, spesso invisibile, che colpisce molte relazioni. È fondamentale parlarne e riconoscere i segnali per prevenire tali atrocità .

Aveva fatto diventare la vita della ex compagna un vero e proprio incubo ed è stato necessario l'intervento degli uomini delle forze dell'ordine per riportate la situazione alla normalità . I Carabinieri della Stazione di Anagni, coordinati dalla Compagnia, hanno tratto in arresto un 31enne. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Anagni, acciecato dalla gelosia fa diventare la vita della ex un incubo

Cerca Video su questo argomento: Anagni Acciecato Gelosia Fa Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anagni, morto tre anni fa in un infortunio sul lavoro: la salma di Ousmane rientra in Costa d'Avorio

Scrive ilmessaggero.it: Come detto, Ousmane, 24 anni, era arrivato ad Anagni qualche anno fa dopo un lungo viaggio dalla Costa d'Avorio, la sua nazione d'origine. Dove aveva lasciato la propria famiglia, alla quale ...

Ad Anagni fa discutere il progetto per realizzare un polo logistico in un'area verde

Segnala rainews.it: Quartiere San Bartolomeo, poco più di 1000 abitanti alle porte di Anagni. Fa discutere il progetto di realizzare in quest’area vicina al casello autostradale un polo logistico. Tre capannoni.