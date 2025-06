Anagni acciecato dalla gelosia fa diventare la vita della ex un incubo

Ad Anagni, la gelosia ha preso il sopravvento, trasformando la vita di una donna in un incubo. La storia di questo 31enne, arrestato dai Carabinieri, è solo uno dei tanti casi che evidenziano il crescente problema della violenza domestica nel nostro Paese. Un trend allarmante che richiede attenzione e una maggiore consapevolezza sociale. L'amore non dovrebbe mai diventare possesso, ma purtroppo, per alcuni, è difficile da comprendere. La sicurezza delle persone deve sempre prevalere!

Aveva fatto diventare la vita della ex compagna un vero e proprio incubo ed è stato necessario l'intervento degli uomini delle forze dell'ordine per riportate la situazione alla normalità. I Carabinieri della Stazione di Anagni, coordinati dalla Compagnia, hanno tratto in arresto un 31enne.

