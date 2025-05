Ampliamento del cimitero dei Rotoli gara aggiudicata | spazio a una nuova area parcheggio con le navette

L'ampliamento del cimitero dei Rotoli segna un passo importante non solo per la comunità locale, ma anche per un trend più ampio: l'attenzione crescente verso il miglioramento degli spazi pubblici e dei servizi. Con una nuova area parcheggio e navette dedicate, si punta a rendere l'accesso più funzionale e dignitoso. Un aspetto interessante da considerare è come questi interventi possano trasformare il modo di vivere la memoria collettiva. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

I Rotoli avranno una nuova area parcheggio ma è previsto complessivamente un miglioramento dei servizi e un incremento di funzionalità degli spazi. Mancano le ultime verifiche previste per legge prima della stipula del contratto d'appalto, ma sarà la Damiga srl, che si è aggiudicata la gara con.

