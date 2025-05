’Amati Festival’ per dire no ai disturbi alimentari

...riuniscono artisti e esperti per affrontare il delicato tema dei disturbi alimentari. In un periodo in cui l'immagine corporea è sempre più influenzata dai social media, “Amati Festival” diventa un faro di speranza e consapevolezza. Partecipando, non solo sostieni una causa importante, ma contribuisci a diffondere un messaggio cruciale: l’importanza dell’amore per se stessi. Non perdere l'opportunità di essere parte di questo cambiamento!

Al via, da oggi a lunedì 2 giugno, la seconda, nuova edizione di “Amati Festival“, un charity event incentrato sulla sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, una quattro giorni che celebra contemporaneamente l’omonima Giornata Mondiale. Il programma prevede una ventina di eventi, tra talk, concerti e spettacoli che si svolgeranno nel centro storico, a partire dal Parco della Rocca e dal Nido dell’Aquila, che già lo scorso anno furono i principali palcoscenici dell’iniziativa promossa dall’associazione “Mi Fido di Te“, dalla rete dei Centri Dca dell’Umbria della Asl 1 e dall’associazione Vega. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Amati Festival’, per dire no ai disturbi alimentari

