Amalia Curro e Catalina | bancarotta identità e tradimenti in La Promessa

La tensione cresce a "La Promessa"! Nella puntata del 31 maggio 2025, Amalia e Catalina si trovano nel bel mezzo di una tempesta di bancarotta e tradimenti. Colpi di scena imperdibili ci porteranno a riflettere su come le scelte dei personaggi possano cambiare il corso delle loro vite. Non perdere l'appuntamento alle 19.35 su Rete4: ogni rivelazione potrebbe riscrivere le regole del gioco, in un momento storico dove autenticità e verità sono più che mai

Le anticipazioni di La Promessa del 31 maggio 2025 ci portano in un turbinio di emozioni e rivelazioni inconfutabili. La puntata, trasmessa alle 19.35 su Rete4, promette colpi di scena e momenti intensi, che vedranno i personaggi affrontare verità scomode e situazioni intricate. Sconvolgenti confessioni e rivelazioni Nell’episodio, Amalia si troverà costretta a spiegare a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Amalia, Curro e Catalina: bancarotta, identità e tradimenti in La Promessa

Leggi anche questi approfondimenti

La Promessa: Amalia costringe Lope a rinunciare a Vera, Maria sfida Petra e segreti escono

Nella prossima puntata de "La Promessa", in onda sabato 31 maggio, le tensioni crescono mentre Amalia costringe Lope a fare una scelta difficile, mettendo a rischio il suo legame con Vera.

Cerca Video su questo argomento: Amalia Curro Catalina Bancarotta Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Promessa Anticipazioni 31 maggio 2025: Amalia rivela a Vera una verità sconvolgente mentre Pelayo non perdona Catalina; Amalia, Curro e Catalina: bancarotta, identità e tradimenti in La Promessa; La Promessa Anticipazioni 31 maggio 2025: Amalia sconvolge Vera mentre Pelayo non perdona Catalina!. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La Promessa Anticipazioni 31 maggio 2025: Amalia rivela a Vera una verità sconvolgente mentre Pelayo non perdona Catalina

Si legge su msn.com: Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 31 maggio 2025. Nell'episodio della Soap vedremo Vera sconvolta da una confessione di sua madre mentre Pelayo non riuscirà a perdonare ...