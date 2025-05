Amadeus e Fiorello | La Diretta Instagram Che Fa Sognare i Fan

Un inaspettato ritrovo social tra i volti noti dello spettacolo, con risate, aneddoti e un pizzico di ironia sugli ascolti TV. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Amadeus e Fiorello: La Diretta Instagram Che Fa Sognare i Fan

Fiorello scatenato su Radio2: «Sì sono indagato, ma niente di ufficiale». Il caso sui festini con «escort e cocaina» e la battuta su Amadeus

Fiorello, scatenato su Radio 2, scherza sulla sua presunta indagine, dicendo: «Sì, sono indagato, ma niente di ufficiale».

Fiorello e Amadeus, show su Instagram e risate sugli ascolti

Si legge su msn.com: (Adnkronos) - Fiorello show in una live su Instagram, con la partecipazione di Amadeus, Biggio e Gianni Morandi. La diretta riunisce in particolare la coppia che ha caratterizzato un'era del Festival ...

Uno show in diretta instagram con Fiorello, Amadeus, Biggio e Gianni Morandi coinvolge migliaia di spettatori

Segnala gaeta.it: Fiorello, Amadeus, Claudio Biggio e Gianni Morandi si incontrano in una diretta Instagram seguita da oltre 6500 spettatori, tra ricordi del Festival di Sanremo e riflessioni sulla tv digitale.

Fiorello vuole Amadeus di nuovo in Rai: “A Sanremo dopo De Martino”

Segnala msn.com: Fiorello spinge per il ritorno di Amadeus in Rai e ipotizza un nuovo Sanremo con Morandi e Biggio. Scopri cos'ha detto. Nel corso di una diretta Instagram che ha visto protagonisti Amadeus, Gianni Mor ...