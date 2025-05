Alvino | Vorrei che fosse il PSG a vincere la Champions League Perché dovrei tifare una tifoseria razzista…

Questa sera, l'Allianz Arena di Monaco di Baviera ospiterà una finale di Champions League che promette emozioni. Carlo Alvino, noto giornalista partenopeo, ha rivelato di tifare per il PSG, nonostante le controversie legate alla sua tifoseria. Un'affermazione audace che mette in luce un tema attuale: il confine tra sport e valori sociali. Chi vincerà? Scopriamo insieme se il desiderio di Alvino si avvererà, in un match che va oltre il campo

Questa sera, alle ore 21, all' "Allianz Arena" di Monaco di Baviera, si disputerà la finale di Champions League tra PSG ed Inter. Il giornalista di fede partenopea, Carlo Alvino, a "Terzo Tempo" ha ammesso di tifare per i parigini per un semplice motivo. "Avrò un piacere immenso se ad alzare la coppa al

