Altobelli | “Inzaghi merita di restare all’Inter anche se perde la finale Chi critica sa di mentire”

Spillo Altobelli, icona interista, difende con passione Simone Inzaghi, affermando che il tecnico merita di restare anche in caso di sconfitta nella finale di Champions League. In un momento in cui le pressioni del mercato si intensificano e gli allenatori vengono giudicati con troppa facilitĂ , la sua voce si fa un faro per tutti i tifosi. Riflessioni importanti che invitano a considerare il valore della continuitĂ nei progetti sportivi.

Spillo Altobelli è un simbolo della storia dell'Inter e a Fanpage.it analizza la situazione dei nerazzurri in vista della finale di Champions League dopo lo Scudetto perso per un punto e le voci di mercato che riguardano Simone Inzaghi.

