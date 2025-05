Alta velocità in autostrada la polizia piazza nuovi autovelox | cosa c' è da sapere

La Polizia Stradale ha annunciato l'installazione di nuovi autovelox in autostrada, rendendo pubbliche le tratte controllate. Questo non è solo un avviso, ma una vera e propria chiamata alla responsabilità. Con l'aumento del traffico e la stagione dei viaggi, è fondamentale rispettare i limiti per garantire la sicurezza di tutti. Ricorda: ogni chilometro allentato può fare la differenza in un momento critico. Rallenta e guida con prudenza!

Controlli su velocità e soste vietate, ecco dove la polizia municipale piazza autovelox e scout

Il Comando del Corpo di Polizia municipale continua a promuovere la sicurezza stradale attraverso un’intensificazione dei controlli della velocità.

