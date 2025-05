Alpinisti bloccati a 2 700 metri riportati a valle dai soccorritori

Ieri pomeriggio, due alpinisti sono stati salvati a 2.700 metri di altezza, bloccati su una parete rocciosa nel suggestivo Passo del Servizio. L'intervento tempestivo dell'elicottero Drago 153 dei Vigili del Fuoco del Reparto Volo Lombardia mette in luce non solo il coraggio dei soccorritori, ma anche i rischi sempre piĂą frequenti dell'alpinismo estremo. Un promemoria che sottolinea l'importanza di preparazione e prudenza in montagna

Vigili del fuoco del Reparto volo Lombardia in azione ieri pomeriggio al Passo del Servizio, a Campodolcino, in alta Val Scancia, per due alpinisti rimasti incrodati su una parete rocciosa a 2.700 metri. Dopo aver lanciato l’allarme, per loro è decollato da Malpensa l’ elicottero Drago 153, un AW139 con a bordo una squadra di specialisti aerosoccorritori. Il personale Saf, calato in parete con il verricello, ha eseguito il recupero in condizioni complesse e li ha trasportati a valle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alpinisti bloccati a 2.700 metri riportati a valle dai soccorritori

Bloccati a 2700 metri in Valle Spluga: recuperati due alpinisti con l'elicottero

Due alpinisti bloccati a 2700 metri in Val Spluga, recuperati grazie a un intervento tempestivo dell'elicottero dei vigili del fuoco.

Cerca Video su questo argomento: Alpinisti Bloccati 2 700 Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Alpinisti bloccati a 2.700 metri riportati a valle dai soccorritori

Segnala msn.com: Vigili del fuoco del Reparto volo Lombardia in azione ieri pomeriggio al Passo del Servizio, a Campodolcino, in alta ...

Alpinisti bloccati a 2.700 metri sul Gran Sasso, il maltempo blocca i soccorsi: come stanno

Da ilgiornale.it: Secondo le informazioni rilasciate sino ad ora, i due alpinisti si trovano a 2.700 di quota sul Gran Sasso. Purtroppo, causa maltempo, sono rimasti bloccati e non è facile neppure raggiungerli.

AGGIORNAMENTO / Alpinisti bloccati: soccorritori a rischio. Si spera nell’Artva

Come scrive emmelle.it: per due escursionisti bloccati nel Vallone dell’Inferno, a circa 2.700 metri di quota, dopo aver perso l’orientamento nella discesa dal Corno Grande. Dopo essere rimasti fermi per tutta la serata di ...