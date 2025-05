Alpinista disperso in Italia poco fa la notizia peggiore | come lo hanno ritrovato

Una tragedia ha colpito il mondo dell'alpinismo: Fabio Trevisan, giovane di 28 anni, ha perso la vita nel canalone est del Gran Zebrù. Questo incidente mette in luce i rischi sempre presenti nelle attività all'aperto, richiamando l'attenzione sui cambiamenti climatici e le valanghe sempre più frequenti. La passione per la montagna deve andare di pari passo con la consapevolezza e la preparazione: ogni scalata può nascondere insidie imprevedibili.

Un tragico incidente ha coinvolto il giovane alpinista Fabio Trevisan, di 28 anni, residente a Laives, in provincia di Bolzano. Mentre affrontava la scalata del Gran Zebrù, situato nel gruppo dell' Ortles in Trentino Alto Adige, è stato travolto da una valanga che gli è stata fatale. Il dramma si è consumato nel canalone est, a un'altitudine di 3.857 metri, dove Trevisan si trovava in compagnia di un amico alpinista. Dramma sul Gran Zebrù: valanga fatale. Le prime ricostruzioni indicano che una massa di neve instabile si è staccata improvvisamente, trascinando Trevisan a valle per circa 300 metri.

Viene travolto da una valanga mentre scala il Gran Zebrù: disperso alpinista 28enne

Un giovane alpinista di 28 anni è scomparso dopo essere stato travolto da una valanga sul Gran Zebrù, un promontorio che attira sempre di più gli amanti della montagna.

