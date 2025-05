Alpi la precisazione della Asl Brindisi | confronto avviato con i medici solo due revoche

La ASL di Brindisi chiarisce la situazione: solo due revoche ai medici, smentendo le voci circolate su un possibile stop a 80 visite. In un momento in cui la salute è al centro delle preoccupazioni di tutti, è fondamentale mantenere la trasparenza e rassicurare i cittadini. Questa precisazione evidenzia l'importanza della comunicazione tra istituzioni e professionisti, per garantire un servizio sanitario efficiente e tempestivo.

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Asl Brindisi in risposta ai sindacati. Questi ultimi, come riferito in un articolo pubblicato ieri su BrindisiReport, paventano il rischio di visite sospese a 80 medici. La Asl Brindisi smentisce quanto riportato da alcune testate giornalistiche, secondo.

