Alonso annulla matrimonio tra Jana e Manuel scatenando tensioni in cucina

Alonso ha appena scosso le acque tranquille de La Promessa, annullando il matrimonio tra Jana e Manuel. In un contesto dove le rigidità sociali dominano, questo gesto avrà ripercussioni inaspettate sui rapporti di potere in cucina. La tensione cresce, e il misterioso marchese potrebbe rivelare un lato oscuro e inedito. Riuscirà Jana a navigare tra le insidie e a trovare la sua voce in un mondo che vuole silenziarla? Non perdere gli sviluppi!

La decisione di Alonso lascerà segni indelebili nel dramma de La Promessa. La sua scelta, estremamente rigida, interesserà la figura di Jana, la cameriera, che si troverà ad affrontare le conseguenze del suo operato in un ambiente dominato da rigide gerarchie sociali. Un confronto inaspettato Il marchese, solitamente misurato e riservato, si farà avanti in

Curro, figlio di Don Alonso, rinuncia al titolo per svelare il mistero di Jana nella tenuta dei Lujàn

La Promessa anticipazioni 29 maggio: Cruz e Alonso si alleano per separare Jana e Manuel

Secondo msn.com: Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Margarita e Ayala divisi sul destino di Martina, mentre Jana rivendica un nuovo ruolo e Cruz trama per separarla da Manuel.

La Promessa anticipazioni: Alonso licenzia Jana ma poi…

Lo riporta msn.com: Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, i telespettatori avranno modo di assistere ad un repentino cambiamento del marchese Alonso ... contrarre matrimonio con Jana Exposito ...

La Promessa trame spagnole: Alonso e Cruz propongono a Jana di diventare una nobile

Secondo it.blastingnews.com: Manuel chiede una spiegazione a Jana alla scoperta che non vuole trasferirsi nella zona nobiliare della tenuta.