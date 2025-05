Almanacco | Sabato 31 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 31 maggio segna un crocevia nel tempo, con la celebrazione di Santa Petronilla, una figura che simboleggia la forza e la resistenza. Curiosamente, il proverbio di oggi ci avverte che se piove in questo giorno, le precipitazioni potrebbero durare per quaranta giorni! Un richiamo affascinante alla connessione tra natura e cultura, testimoniando come le tradizioni influenzino il nostro modo di vivere e percepire il mondo. Scopri di più su questa giornata storica!

Sabato 31 Maggio è il 152° giorno del calendario gregoriano. Mancano 213 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: Santa Petronilla Proverbio di Maggio Se piove a santa Petronilla, pioverà per quaranta giorni Accadde Oggi 1278 a.C. – Ramses II viene incoronato faraone. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Almanacco | Sabato 31 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

