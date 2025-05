Alloggi Aler pochi e poco curati Si assegna un appartamento ma sono 50 in lista d’attesa

A Codogno, la questione degli alloggi Aler è più che mai attuale: con pochi appartamenti disponibili e una lista d’attesa di 50 persone, il degrado degli stabili preoccupa. La denuncia del gruppo "Codogno insieme 2.0" mette in luce un problema condiviso da molte città italiane, dove la domanda di case popolari supera di gran lunga l’offerta. Sarà questa l’occasione per un cambio di rotta verso soluzioni più sostenibili?

Codogno (Lodi) 31 maggio 2025 – “Degrado ai palazzi Aler e pochi alloggi popolari per i bisognosi”: Codogno insieme 2.0 incalza la giunta. Il gruppo consiliare di opposizione, tramite Rosanna Montani, ha presentato un’interrogazione in merito alla collaborazione tra Comune di Codogno e Aler Pavia-Lodi e sull’assegnazione di nuovi alloggi con la graduatoria 2025. “Chiediamo perché il Comune metterà a disposizione un solo alloggio, di sua proprietà, per il nuovo bando 2025, a fronte di 50 persone che hanno presentato domanda. Questo, a fronte dei 14 alloggi disponibili ma bisognosi di sistemazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alloggi Aler, pochi e poco curati. Si assegna un appartamento “ma sono 50 in lista d’attesa”

