Allerta a Monaco di Baviera | rischio scontri tra tifoserie per la finale Inter-PSG

Monaco di Baviera si prepara a vivere un'eventful finale tra Inter e PSG, ma l'aria è tesa. Le forze dell'ordine temono scontri tra le tifoserie, alimentando preoccupazioni più ampie sul tema della sicurezza agli eventi sportivi. In un periodo in cui il calcio si trasforma in un palcoscenico di passioni sfrenate, la gestione dell’ordine pubblico diventa cruciale. Riuscirà Monaco a mantenere la calma? La risposta potrebbe riscrivere le regole del gioco.

dall'inviato Nessuno lo dice ufficialmente, ma a Monaco di Baviera in tanti lo pensano e lo sussurrano a bassa voce, soprattutto istituzioni e rappresentanti delle forze dell'ordine. Una finale Inter-Arsenal sarebbe stata più facile da gestire sotto il profilo dell'ordine pubblico, perché la tifoseria parigina è fra le più "calde" del continente e non sarà facile tenerla sotto controllo. Massima allerta, dunque, per prevenire scontri fra le due fazioni, presidiate soprattutto le due fan zone, il "Champions Festival" (Olimpiapark) e tutta l'area limitrofa a Marienplatz, la più mondana grazie anche a una infinità di locali.

La mostra dei vasi venduti al principe Ludwig di Baviera aperta fino a ottobre: visita del direttore del museo di Monaco

La mostra dei vasi greci della Collezione Panitteri, in prestito da Monaco di Baviera, è aperta fino al 18 ottobre presso il museo Griffo di Agrigento.

