Allenatori Serie A 2025 26 | conferme e novità la situazione squadra per squadra

L’estate 2025/26 si preannuncia scoppiettante per la Serie A, con allenatori che si confermano e nuovi volti pronti a portare freschezza. Le squadre cercano di rinforzarsi in un campionato sempre più competitivo, dove la strategia e l’innovazione possono fare la differenza. Curioso sapere chi tra i veterani resisterà alla pressione e quali sorprese ci riserveranno i club. Segui con attenzione: il futuro del calcio italiano è in gioco!

Secondo msn.com: Tutti gli allenatori della Serie A 2025/26: tra conferme, novità e sorprese, la situazione squadra per squadra. Un`estate di rivoluzione per le panchine del massimo.

Serie A, cambio allenatori da Gasperini a Tudor: la serie A si rifà il look

Da ilmattino.it: Panchine girevoli. Il campionato 2025-26 potrebbe riservare una vera e propria rivoluzione per le squadre di serie A. Soprattutto per quelle che si sono piazzate ai primissimi posti della classifica..

Nuovi allenatori Seria A: Gasperini in bilico tra Roma e Juventus

Come scrive tuttosport.com: Conte resta a Napoli, Allegri va al Milan, Giuntoli fatto fuori dai bianconeri: tutti i movimenti di mercato in tempo reale ...