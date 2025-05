Allegri-Milan niente bonus Champions | l’obiettivo è solo lo Scudetto

Massimiliano Allegri torna al Milan con una missione audace: puntare tutto sullo Scudetto, abbandonando l'idea dei bonus Champions. In un calcio sempre più focalizzato sui risultati immediati, il tecnico sente la pressione di riportare i rossoneri ai vertici. Questa scelta potrebbe rivelarsi cruciale in un campionato sempre più competitivo. Riuscirà Allegri a risollevare le sorti del Milan e a riconquistare il trono? La sfida è lanciata!

Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina del Milan con un obiettivo ben chiaro: niente bonus Champions ma si a quello dello Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri-Milan, niente bonus Champions: “l’obiettivo” è solo lo Scudetto

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

