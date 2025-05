Allegri al Milan la prima richiesta fa tremare la Juve

Massimiliano Allegri torna al Milan e il suo rientro scuote non solo San Siro, ma anche i vertici della Juventus. Con una richiesta d'acquisto che toglie il sonno ai bianconeri, il mister dimostra di voler mettere subito la sua firma su un mercato che si preannuncia infuocato. In un calcio che cambia rapidamente, la rivalità tra Milan e Juventus si riaccende: chi avrà la meglio nella corsa al titolo? La sfida è appena cominciata!

Massimiliano Allegri torna dopo 11 anni al Milan e ruba subito un obiettivo di mercato della Juventus Il Milan riparte da Massimiliano Allegri. Undici anni dopo il tecnico prova a rimettersi in pista laddove ha vinto il suo primo Scudetto da allenatore. Era sicuramente un’altra rosa, un’altra epoca. La squadra bianconera non era minimamente paragonabile a quella allenata qualche anno più tardi, dopo aver raccolto l’eredità di Antonio Conte. Massimiliano Allegri punta un obiettivo di mercato della Juventus (LaPresse) Calciomercato.it Il mister toscano è pronto per la sua nuova avventura e ha già dato dei suggerimenti ad Igli Tare su quali profili seguire per l’estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Allegri al Milan, la prima richiesta fa tremare la Juve

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

Cerca Video su questo argomento: Allegri Milan Prima Richiesta Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Massimiliano Allegri è l'allenatore del Milan: il comunicato ufficiale; Il Milan va verso l'Allegri-bis: dallo Scudetto all'esonero, come andò la prima esperienza in rossonero; Allegri al Milan, chi erano i giocatori dello scudetto 2010-11; Allegri al Milan con la sua ultima Juve. Prima grana per Max? Guardiola…. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Allegri al Milan, la prima richiesta fa tremare la Juve

Lo riporta calciomercato.it: Il Milan prova a scippare l'obiettivo della Juventus: Max Allegri indica il profilo adeguato per la difesa, serve superare almeno due ostacoli ...

Allegri lo ha inserito nella lista della spesa: colpo Milan dalla Serie B

Riporta seriebnews.com: Massimiliano Allegri sarà sulla panchina del Milan per la prossima stagione e sta lavorando con la società sul mercato ...

Allegri al Milan con la sua ultima Juve. Prima grana per Max? Guardiola…

Segnala tuttosport.com: L’ex tecnico bianconero ha firmato un contratto biennale con opzione per la terza stagione a 5.5 milioni di ingaggio ...