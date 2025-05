Alleati riottosi | in Campania il centrodestra litiga sul candidato

In Campania, il centrodestra è in fermento: tra botta e risposta, telefonate tese e dichiarazioni al veleno, la corsa per il candidato alle regionali si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia. Questo scontro interno non è solo un segnale di crisi, ma riflette un trend più ampio di fragilità nelle alleanze politiche. In un contesto dove l’unità fa la forza, le divisioni potrebbero rivelarsi letali. Rimanete sintonizzati!

Il centrodestra è pronto a trionfare in Campania secondo il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha espresso fiducia nei programmi e nei candidati attuali.

Da corriereirpinia.it: Nel corso della conferenza stampa dell’organigramma provinciale della Lega a Napoli, ancora in corso, il deputato e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi ha colto l’occasione ...

Lo riporta dire.it: Ne è convinto il deputato Gianpiero Zinzi, indicato dalla Lega come candidato governatore per le prossime elezioni regionali ...

Scrive msn.com: «In Campania vince sicuramente il centrodestra perché i programmi e i candidati che si profilano sono molto convincenti». Lo ha detto il ministro dell'Interno, ...