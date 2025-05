Alle porte di Milano un lungo weekend di festa | è tornato il Du dì country

. Cavalli, musica e balli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alle porte di Milano un lungo weekend di festa: è tornato il "Du dì country"

Milano, La Russa: “Mai chiuso porte ad allargamento centrodestra”

Ignazio La Russa si esprime sulle elezioni comunali di Milano, evidenziando l'apertura alla possibilità di un allargamento della coalizione del centrodestra.

Cerca Video su questo argomento: Porte Milano Lungo Weekend Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Piano City Milano, Camminate del FAI e Festival dei Bambini: gli eventi del weekend a Milano; Intelligenza artificiale, laboratori e nuove tecnologie: la festa per i tre anni del Museo del Futuro; Festival del tonno e delle serie tv, tango e musei gratis: cosa fare nel weekend del 2 giugno; Cosa fare per il ponte del 2 giugno: le sagre e gli eventi da non perdere in Italia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gli eventi a Milano nel weekend lungo dal 30 maggio al 2 giugno: musica live, mostre gratis e Fringe festival

Si legge su ilgiorno.it: Innumerevoli gli appuntamenti, anche gratuiti, nel fine settimana a cavallo fra maggio e giugno. Dal concerto in piazza Duomo alla Lucciolata notturna. In provincia Street food festival, Sagra del pes ...

Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte del 2 giugno: tutti gli eventi

Secondo milanotoday.it: Il grande ritorno delgi I-Days, l'edizione estiva dell'Artigiano in Fiera, la finale di Champions e ancora eventi gratuiti e per famiglie ...

Weekend lungo a Milano: eventi e sagre dal 1° al 4 maggio 2025

milanofree.it scrive: Il ponte del 1° maggio, Festa dei Lavoratori, è l’occasione perfetta per godersi Milano e dintorni con un lungo fine settimana all’insegna di eventi culturali, concerti, sagre e attività per tutta la ...