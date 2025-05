Alle amministrative il Pd di Schlein ha successo Ma la vera notizia in Italia sarebbe la fine dell’alternanza

Il successo del PD di Elly Schlein alle amministrative è solo la punta dell'iceberg: stiamo assistendo a una possibile fine dell’alternanza. Un cambiamento epocale che potrebbe riscrivere il futuro politico italiano, portando nuove alleanze e una maggiore partecipazione. È il momento di riflettere su come questi eventi possono riposizionare il panorama politico. Un’opportunità da non perdere per chi desidera essere parte attiva del cambiamento!

Se si guarda solo l’immagine del presente, l’impressione è netta: il Partito democratico, sotto la guida di Elly Schlein, ha finalmente imboccato la strada giusta. A Genova, storica roccaforte dell. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Alle amministrative il Pd di Schlein ha successo. Ma la vera notizia, in Italia, sarebbe la fine dell’alternanza

Schlein: «Il Pd è il partito del lavoro Meloni regina dell’austerità»

Elly Schlein, in un acceso confronto con Giorgia Meloni durante il premier time in aula, sottolinea l'identità del Partito Democratico come "partito del lavoro".

Cerca Video su questo argomento: Amministrative Pd Schlein Ha Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

In piena euforia da amministrative, Schlein al voto anticipato ci crede; Genova e Ravenna a sinistra, il Pd spinge il campo largo. Schlein esulta: uniti si vince; Elezioni comunali, le reazioni politiche. Schlein: “Destra guarda sondaggi, noi vinciamo”; Elezioni comunali 2025, risultati e spoglio in diretta | A Genova Salis vince al primo turno, anche Ravenna al centrosinistra. Schlein: «Destra vince sondaggi, noi le elezioni». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Alle amministrative il Pd di Schlein ha successo. Ma la vera notizia, in Italia, sarebbe la fine dell'alternanza

ilfoglio.it scrive: La verità è che, nella Seconda Repubblica, il vento cambia sempre. La normalità, nella politica italiana dal 1994 a oggi, non è la permanenza, ma l’alternanza ...

“Schlein ha vinto le comunali, ma a livello nazionale non è la leader giusta”. Parla Paolo Pombeni

Lo riporta ilfoglio.it: Il direttore della rivista Il Mulino analizza l'esito delle elezioni amministrative: "Lo schema del campo larghissimo non funziona a livello nazionale. E la segretaria del Pd sembra non capire ancora ...

Elezioni amministrative, dopo la vittoria a Genova il Csx è già diviso: crepe nel campo largo e Schlein sotto assedio. Analisi

Scrive affaritaliani.it: Sono passate poche ore dalla vittoria al primo turno del centrosinistra alle amministrative a Genova e Ravenna e il campo è già in crisi ...